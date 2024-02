Leeg schoolbankje valt meer op dan zwart scherm

Het aantal hardnekkige spijbelaars in Boxtel is vorig schooljaar (2022-2023) opnieuw gegroeid, naar 215, 21 meer dan in het jaar daarvoor. De coronapandemie was vrijwel achter de rug, waardoor er meer controles waren en dus ook meer gevallen aan het licht kwamen. Een leeg schoolbankje valt immers meer op dan een zwart beeldscherm. In 2020-2021 werden er 108 spijbelaars geregistreerd.