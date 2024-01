Jongerenfeest R-Fest op stapel in Boxtel-Oost

19 minuten geleden

Een avondje feestelijke muziek en (alcoholvrije) cocktails? Jeugd kan zich vrijdag 2 februari uitleven in gemeenschapshuis De Rots. Het jongerenwerk organiseert vanaf 20.00 uur R-Fest.

De medewerkers van R-Newt, de jeugdtak van welzijnsorganisatie ContourdeTwern, en de vrijwilligers van De Rots slaan de handen ineen voor het festijn aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 in Boxtel-Oost.

KAARTJES

Een kaartje inclusief consumptiemunt à vier euro is vooraf te koop via jongerenwerker Marieke Fleuren, bereikbaar via 06-57 46 21 54. Aan de deur kost een ticket vijf euro. Het feest is voor jongeren tussen de 11 en 18 jaar.