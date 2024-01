Jary en Fleur voeren donseendjes (aan)

ma 22 jan, 15:55

Jary Kuijten en Fleur Schellekens zijn zondag in een volle zaal van gemeenschapshuis De Rots door prins Donald VII van Eendengat geïnstalleerd als jeugdprins Jary d’n Urste en -prinses Fleur d’n Urste van het Boxtelse carnavalsrijk.

Jary is leerling van basisschool De Hobbendonken en Fleur van De Vorsenpoel (Fleur). Zij krijgen steun van adjudant Huub de Vries (De Spelelier) en hofnar Quint van der Heijden (De Hobbendonken). Prins Donald verhief Jary en Fleur in de Eendengatse adelstand door hen de eremedaille in goud in de Orde van d’Aauw Waggel uit te reiken. Ook ontving het tweetal de kroonjuwelen van de donseendjes. Het koppel installeerde vervolgens zijn gevolg van raad van elf en jeugdhofkapel.

Met name Quint maakte een onuitwisbare indruk. ,,Hij heeft de hele middag zitten lachen, zwaaien en zijn buut zat vol grapjes”, aldus de juryleden Kim van Casteren (jeugdprinses 2013), Yasmine Elfasi (cv De Agterblijvers) en Theo van der Steen (Stichting Openbaar Carnaval).

ONBEDAARLIJK LACHEN

Alle kinderen hielden een voordracht, zongen een liedje en namen het tegen elkaar op tijdens spelletjes. Fleur bracht prins Donald onbedaarlijk aan het lachen. Zij vertelde een verhaal over zijne doorluchtige hoogheid en de sprookjesfiguur Aladin. Fleur nam Aladins wonderlamp mee het podium op en wenste dat zij prinses zou worden. Die wens ging enkele uren later in vervulling.

De feestmiddag in De Rots werd georganiseerd door de Knokkers, de vrijwilligers van Stichting Openbaar Jeugd Carnaval. De jonge leutmonarchen gaan tijdens de carnavalsdagen voorop in de polonaise in de Kwekpoel, het jeugdhofpaleis in sportcentrum De Dommel aan de Van der Voortweg. Ook leggen zij met hun gevolg tal van bezoeken in Eendengat af.