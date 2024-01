Eendengat kiest nieuwe jeugdprins en -prinses

vr 19 jan, 09:00

Wie worden de nieuwe jeugdprins en -prinses van Eendengat? Die vraag stellen de donseendjes zich ieder jaar enkele weken voor carnaval losbarst. Zondag 21 januari volgt het antwoord.

Tijdens een feestelijke middag in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat, worden naast de jeugdprins en -prinses ook de adjudant, nar en jeugdraad van elf bekendgemaakt. Dat gaat overigens niet zonder een eerlijke strijd, want alle vijftien kandidaten moeten zich bewijzen voor een jury middels een buut en een liedje of spelletje.

Wie de scepter mag zwaaien over de donseendjes bepalen Kim van Casteren (jeugdprinses in 2013), Yasmine Elfasi van carnavalsvereniging De Agterblijvers en Theo van der Steen van Stichting Openbaar Carnaval.

De winnaars van de ludieke verkiezingswedstrijd ontvangen uit handen van prins Donald VII de kroonjuwelen van Eendengat. De koldervorst is met zijn raad van elf present tijdens de verkiezing. Het jeugdprinsenpaar installeert zelf zijn gevolg.

De verkiezing wordt georganiseerd door de Knokkers, de vrijwilligers van Stichting Openbaar Jeugd Carnaval. Vanaf 13.00 uur loopt een spannende middag van stapel die voor iedereen(d) gratis toegankelijk is. Rond 16.00 uur duidelijk wie bij de donseendjes voorop gaat in de polonaise in de Kwekpoel. Dat is het jeugdhofpaleis dat tijdens carnaval is gevestigd in sportcentrum De Dommel aan de Van der Voortweg.