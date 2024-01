Jeugdzittingsavonden: Stadsmeisje wil vlekken koe wegpoetsen...

zo 14 jan, 12:30

Het publiek in cultureel centrum De Serenade in Liempde kreeg vrijdag en zaterdag veel jong talent te zien. Het was namelijk weer tijd voor de jeugdzittingsavonden van Ploegersland met als thema: de boerderij.

Jeugdprinses Liev en adjudante Juul verwelkomden alle gasten. Tijdens de twee jeugdavonden mochten de acts die de eerste prijs hadden gewonnen tijdens Liemt’s Got Talent op het podium hun kunsten laten zien. Evenals de winnaars van het ‘Golden Ticket’, gekozen door Prins Jurgen: Otis van Leeuwen en Lex Brewel brachten een knap stukje live muziek op trombone en drumstel.

TOUWTJES UIT HANDEN

Natuurlijk werden, zoals de traditie voorschrijft, de leden van de Jeugdraad voorgesteld door oud-prins Jens d’n Twidde en zijn adjudant Mathijs. Verkleed als vogelverschrikkers riepen zij hen op komische wijze een voor een het podium op. Ook jeugdprinses Liev moest er aan geloven. Zij heeft graag de touwtjes in handen, maar tijdens deze zittingsavonden voor de jeugd hadden Jens en Mathijs juist de volgorde bepaald in de polonaise.

ZUSTER

De zussen van de jeugdprinses en adjudante, Sem van Abeelen en Tess en Lot van Vlokhoven, hadden vervolgens een verrassingsoptreden voor de meiden met het nummer: Moet je m’n zuster zien van Ria Valk.

Jason van de Loo en Iris van Roosmalen waren op de boerderij als Boer Wum en Boerin Irene. Daar kwam een stadsmeisje (Jill van de Wetering) als stagiaire langs. Die wilde wel eens even alles leren op haar allereerste stage. Dat bleek echter nog lastig. Ze snapte zelfs niet dat ze de vlekken van de koe niet weggepoetst kreeg…

BOERENDORPJE

Saar van der Velden en Tess van Vlokhoven kwamen als twee vloggers uit ‘020, a.k.a. Amsterdam’ op het podium. Zij zochten naar leuke steden die ze konden bezoeken en hadden zin in alle luxe en geweldige avonturen die ze zouden beleven. Maar ze kwamen vervolgens in het boerendorpje ‘0411, a.k.a. Liempde’ uit. Toch ondervonden ze wat Liemt allemaal te bieden heeft en sloten hun act daarom af met een selfie van het publiek in de zaal.

De hele avond werd muzikaal omlijst door het Be Cool opleidingsorkest van fanfare Concordia. Ook de slagwerkgroep sloeg er op los op bijzondere drumstellen: keukentrappen. De Partyploegers verrasten het publiek met een enthousiast boerenoptreden.

UITVERKOCHT

Al met al kijkt de organisatie terug op twee geslaagde avonden. Het is een mooie opwarmer voor de zittingsavonden die van donderdag 18 tot en met zondag 21 januari plaatsvinden in De Serenade. Er zijn alleen nog kaarten te koop voor zondagmiddag. Deze zijn te bestellen via www.deserenade.nl.