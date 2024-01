Van links naar rechts: Xam Wittenberg, Loes en Daan Plugers. Ze schaatsten gisteren in park Lierenland, nabij het Voetakkerpad in Boxtel. Door de nattigheid van de voorbije weken kwam het park blank te staan en daardoor ligt er nu een ijsvloer.

Schaatspret op natuurijs in buurtpark Lierenland

13 minuten geleden

Voor een toertocht is het er te klein, maar er ligt natuurijs in park Lierenland en dat betekent schaatspret n Boxtel-Oost.

De nattigheid van de afgelopen weken zette het buurtpark blank. Voordeel: het is er niet diep. Een paar nachten vorst en de ijzers konden onder. Xam Wittenberg, Loes Plugers en haar broertje Daan waagden zich gisteren op glad ijs en genoten met volle teugen. Ze redden zich prima op de schaats, al droegen broer en zus wel helmen voor het geval ze een stevige schuiver zouden maken.

REIGERSKANT

Ook in Esch werd gisteren geschaatst. In de nieuwe wijk Reigerskant is ondiep water dichtgevroren en vermaakten vooral kinderen zich opperbest. Wie ook een rondje wil draaien, moet vandaag of misschien morgen nog zijn kans grijpen. Het weer verandert en ijs wacht niet.