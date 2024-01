Mirthe en Vayen fietsten twee weken lang in Liempde af en aan om in totaal 276 kerstbomen bij elkaar te brengen. Zo verdienden ze 138 euro, een leuke verdienste voor de 13- en 11-jarigen.

Liempdse kinderen halen record aantal kerstbomen op: 276

vr 12 jan, 12:30

Een leuk zakcentje verdienen met het ophalen van kerstbomen. Dat zagen de zusjes Mirthe (13) en Vayen (11) Rutten uit Liempde wel zitten. Samen reden ze het hele dorp af en brachten maar liefst 276 sparren bij elkaar.

Tel maar uit: vijftig eurocent per boom maal 276 stuks. Dat komt uit op 138 euro. Daar hebben de twee wel hard voor moeten werken overigens. Want ze begonnen twee weken geleden al met verzamelen. Moeder Eugenie vertelt trots: ,,Ze hingen een aanhangertje achter de fietsen en namen touw mee om de bomen vast te binden. Ze hebben bijna alles zelf opgehaald. Een paar keer werd papa gebeld als de boom te zwaar bleek en soms hielp ik mee om te duwen. Het is namelijk best zwaar fietsen met zo’n zwaar beladen kar.”

De kerstbomen lagen al die tijd bij de familie Rutten op de oprit en de stoep. Woensdag haalden medewerkers van de gemeente Boxtel de sparren op met een grote vrachtwagen met grijpkraan. Het geld krijgen de zusjes overgemaakt.