Niels (10) dagelijks in korte broek voor Kinderboerderij Boxtel

zo 14 jan, 14:00

De tienjarige Niels de Hond uit Boxtel zamelt geld in voor de Kinderboerderij aan het Apollopad in Boxtel. Dat doet hij sinds Nieuwjaarsdag door alleen nog in korte broek te lopen. Oók nu het is gaan vriezen.

Tot aan zijn elfde verjaardag op 10 juni trekt Niels elke ochtend een korte broek aan. Hij hoopt dat zijn sponsoractie geld oplevert voor de Kinderboerderij. Want Niels houdt heel erg van dieren.

SPONSOREN

Mensen die de leerling van de Molenwijkschool willen steunen, kunnen een sponsorbijdrage overmaken op rekeningnummer: NL85 RABO 0346 0310 87 ten name van M.C.M. Huijbers-de Hond onder vermelding van kortebroekactie.