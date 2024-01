What’s Up, Yade & Anne?

Gejoel klinkt door De Wilgenbroek, en het geluid van ballen tegen bankjes en muren. In de sportzaal houdt Buurtsport Boxtel deze donderdag een zaalvoetbaltoernooi voor leerlingen uit groep acht. Er doen negen teams mee, met in totaal zo’n vijftig kinderen. Sommige vijftallen beschikken over enkele reservespelers. Yara van de Wijdeven (11) en Anne Maas (11) hebben net een wedstrijd achter de rug.