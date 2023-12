JRL en BHC verbannen smartphones

Deze vwo-leerlingen zullen na de kerstvakantie hun mobieltje thuis moeten laten of in de kluis op school moeten stoppen.

De Boxtelse middelbare scholen willen geen smartphones meer in het leslokaal. Na de kerstvakantie moeten leerlingen van Jacob-Roelandslyceum (JRL) en Baanderherencollege (BHC) hun mobiele telefoon thuislaten of aan het begin van de schooldag in de kluis deponeren.