What’s Up, Fay, Roan & Gijs?

Prachtig verklede kerstengelen, live muziek van een accordeonist en een heuse troubadour én een levensgrote houten kerststal. De sfeer zat er zaterdag goed in bij de kinderboerderij aan het Apollopad in Boxtel. Dat vonden ook Roan Bodelier (4), Gijs van Antwerpen (10) en Fay van Eindhoven (7). Zij luisterden in de dwarsdeelschuur naar stemmige kerstliedjes en vertelden over de aankomende feestdagen.