Stichting Leergeld op zoek naar gebruikte kinderfietsen

36 minuten geleden

Staatssecretaris Vivianne Heijnen, de ANWB en stichting Leergeld Nederland lanceerden vrijdag de campagne Da’s zo gefietst. Ze roepen mensen op gebruikte kinderfietsen in te leveren ten bate van gezinnen met een smalle beurs.

Deze actie is niet nieuw, maar krijgt extra aandacht vanwege de grote vraag. Leergeld Boxtel doet er al jaren aan mee. De formule is eenvoudig: in Boxtel kunnen mensen die een gebruikt rijwiel willen schenken, dit afgeven bij de kringloopwinkel van de Vincentiusvereniging aan de Stationsstraat. Daar wordt het indien nodig opgeknapt. Stichting Leergeld zorgt ervoor dat de fietsen goed terechtkomen. De kringloopwinkel is overigens van 27 december tot en met 7 januari gesloten.