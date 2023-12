Naomi was gisteren een van de drie kinderen die een minuut gratis mocht winkelen in supermarkt Jumbo Oosterhof.

Naomi, Cato en Siem laden Jumbo-karretje gratis vol

33 minuten geleden

Omdat de vernieuwde Jumbo Oosterhof een jaar geleden zijn deuren heropende, hield de supermarkt onder meer een kleurplatenactie voor de jeugd tot twaalf jaar. Naomi, Cato en Siem leverden de fraaiste exemplaren in en mochten gisteren een minuut lang gratis boodschappen doen.

,,Zelfs voor volwassenen is het nu hard rennen om binnen een minuut de andere kant van de supermarkt te bereiken, en weer terug”, meldde supermarktmanager Oskar Martens afgelopen donderdag in Brabants Centrum. ,,Natuurlijk helpen we de jonge deelnemers een beetje door enkele displays wat dichter bij het startpunt in te richten, bijvoorbeeld met snoepgoed...”