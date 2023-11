In Boxtel arriveerde Sinterklaas vorig weekend zoals gebruikelijk per boot.

Sinterklaas holt zondag van dorp naar dorp

za 25 nov., 10:50

Na een feestelijke intocht afgelopen weekeinde, maakt Sinterklaas zondag 26 november zijn opwachting bij de kinderen in de dorpen Esch, Lennisheuvel en Gemonde. Maar ook de wijk Selissenwal en het centrum van Boxtel krijgen een bezoekje, belooft de goedheiligman.

De bisschop van Myra wacht een tour de force komende zondag. Hij ontvangt vanaf 12.00 uur kinderen in het Boxtelse gemeentehuis. In het centrum speelt zich tot 16.00 uur het Circus van de Sint af. Om 12.45 uur meert Sint aan bij het Haventje aan de Haarenseweg in Esch. Na voet aan wal te hebben gezet, rijdt hij met de auto naar dorpshuis De Es voor een swingend feest met danspieten (13.30-15.00 uur).

Hoe de Sint het voor elkaar krijgt, is een raadsel maar om 13.00 uur maakt hij ook een rondrit door de Boxtelse wijk Selissenwal (vanaf de Van Beekstraat). In gemeenschapshuis De Walnoot (Reginahof) deelt Sint vanaf 13.45 uur verrassingen uit aan kinderen tot en met acht jaar. In Gemonde vertrekt Sinterklaas om 14.00 uur vanuit het pietenhuis (Geerts Adviesgroep) naar zaal De Schuif aan de Dorpstraat 30. De pieten hebben de dorpsjeugd gevraagd de goedheiligman verkleed te verwelkomen. De goedheiligman is om 14.15 uur in dorpshuis Orion in Lennisheuvel.

De vrijwilligers van de Kinderboerderij aan het Apollopad in Boxtel-Oost bereiden woensdag 29 november de Sint en zijn pieten een warm welkom. De activiteitencommissie heeft dan diverse leuke spelletjes voor de kinderen in petto. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur.