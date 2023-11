Sint op bezoek in Selissenwal

Een week nadat hij in Boxtel is gearriveerd, brengt Sinterklaas een bezoek aan de wijk Selissenwal. Zondag 26 november vertrekt de goedheiligman om 13.00 uur vanaf gemeenschapshuis De Walnoot (Reginahof) voor een rondgang door de wijk. Vanaf 13.45 uur neemt hij zijn intrek in De Walnoot en deelt verrassingen uit aan kinderen tot en met acht jaar.