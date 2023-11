Jonge onderzoekers presenteren ontwerpen

Technasiumleerlingen van het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd 3 presenteren donderdag 30 november in hun school de voortgang en resultaten van hun projecten. Zij werken namelijk aan opdrachten uit het bedrijfsleven, vaak zoeken ze creatieve oplossingen voor bestaande problemen.

Circa 150 leerlingen uit de klassen twee tot en met zes, laten van 18.30 tot 20.00 uur in stands door de hele school zien waar ze mee bezig zijn.

Het Technasium is een profilering op het Jacob-Roelandslyceum die leerlingen met interesse in de bèta-wereld de mogelijkheid geeft het vak ‘onderzoeken en ontwerpen’ al vanaf de brugklas te kiezen.

HYDROCULTUUR

Tweedeklassers hielden zich bijvoorbeeld bezig met een studie naar de groei van planten in hydrocultuur. Derdeklassers ontwierpen een nieuw schoolplein voor basisschool de Oversteek en hielden zich bezig het bedenken van bescherming tegen stijgend water.

Tijdens de Technasiumavond demonstreren de jongeren met trots hun onderzoek of vertellen enthousiast waarom hun ontwerp volgens hen de beste oplossing voor het probleem van de opdrachtgever is. De examenleerlingen, die bezig zijn met hun meesterproef, kunnen ieders feedback goed gebruiken om in de laatste periode de puntjes op de i te zetten. De avond is openbaar en gratis toegankelijk.