Sint garandeert ‘doldwaas spektakel’ met heus pietencircus

35 minuten geleden

Met sport en spel was er vorig jaar al behoorlijk wat actie tijdens de sinterklaasactiviteiten in het dorp. Dit jaar gooit de goedheiligman er nog een schepje bovenop: het Circus van de Sint komt naar Boxtel! De intocht is zondag 19 november. In een brief aan alle Boxtelaren garandeert Sinterklaas een ‘doldwaas spektakel’ en verklapt hij wat er te doen is...

,,Hooggeëerd Boxtels publiek! Dat klinkt al best goed toch? Ik wilde mijn horizon verbreden vorig jaar; als senior moet je toch een beetje actief blijven! En... jullie hadden een prachtige circustent in park Stapelen staan dus ik dacht: ik sla twee vliegen in één klap als ik mezelf multi-inzetbaar maak voor Boxtel!

Na al die jaren zorgen dat mijn eigenwijze Pieten eens naar mij zouden luisteren, dacht ik dat het me wellicht ook wel zou moeten lukken om leeuwen schoorsteenproef te krijgen, tijgers op het dak te leren lopen en de Pietjes jongleren met pepernoten eigen te maken! Nou het kostte wat (pepernoten)kruim maar... dat is best aardig gelukt en binnenkort komen we echt met mijn hele circus naar de kinderen van Boxtel.

GOOCHELTRUCS

De Pieten staan te trappelen! Ze zijn als ware acrobaten inmiddels zo lenig dat het beklimmen van de windmolens in Nederland zelfs geen uitdaging meer zal zijn. En je staat versteld van de fantastische goocheltrucs waarmee de cadeautjes sneller dan je verwacht in (en uit!) je schoen worden getoverd. Als dat maar goed gaat...

Vanaf 19 november kun je dus genieten van het Circus van Sint! Ik kan jullie verzekeren dat het een doldwaas spektakel gaat worden op het kasteel waar ik de jongste kinderen uit de gemeente Boxtel ga ontmoeten! En op 26 november hebben we een speciale koopzondag in petto. Heel veel winkels zijn dan open en er zijn tal van leuke circusactiviteiten te doen! Zo kunnen de kinderen fietsen versieren, waarna ze samen met de Pieten in een heuse karavaan over de Markt kunnen rijden. Verder kan je die dag genieten van vuurspuwen, schminken als circusartiest en nog veel meer. Dat is nog niet alles: op zaterdag 2 december gaan de Muziekpieten een tour maken langs winkelcentra.

KOORDDANSEN

Het wordt een feest vol plezier en spektakel dat je niet wilt missen! Dus, beste Boxtelaren, maak je klaar voor het Circus van Sint. We zien jullie graag op 19 november als we aankomen met de pakjesboot bij de Zwaanse Brug (omstreeks 13.00 uur - red.). Ik maak me alleen wel een beetje zorgen dat mijn trouwe paard Ozosnel ook besluit om een ‘grootse’ carrièreswitch te maken en gaat koorddansen in het circus. In dat geval zal ik zelf misschien op een olifant door de straten en over de daken moeten...

Ik kijk er enorm naar uit om jullie allemaal te zien en samen met jullie te genieten van deze fantastische festiviteiten rondom het Circus van Sint. Laten we er samen een onvergetelijke tijd van maken. En alvast bedankt aan de vrienden van Boxtel Vooruit en de commissie Stapel op Sint, want die weten pas hoe je een echt circus aan activiteiten en vrijwilligers in een heel korte tijd moet zien te temmen... Tot snel!”