Nieuwkomersonderwijs groeit uit tot volwaardige school

In deze voormalige dependance van het Jacob-Roelandslyceum wordt het nieuwkomersonderwijs gegeven. Op de gevel is ruimte gemaakt voor de naam die 24 november onthuld wordt.

In brede school De Wilgenbroek zitten leerlingen met een pen in de hand over boeken gebogen. Het zijn jongeren uit tien verschillende landen. Eind november vorig jaar startten het Jacob-Roelandslyceum (JRL) en het Baanderherencollege (BHC) er een tijdelijke onderwijsvoorziening voor nieuwkomers. Inmiddels is er een volwaardige kleinschalige school ontstaan, die 24 november officieel wordt geopend. Die bijeenkomst is overigens alleen voor genodigden.