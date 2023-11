Speelgoedactie Natasja in ‘Deugniet’

47 minuten geleden

Vijf jaar geleden alweer is ondernemer Natasja Willems gestart met de speelgoedactie voor gezinnen met een smalle beurs. Om ieder kind een onvergetelijk Sinterklaasfeest te bezorgen, wordt het initiatief ook dit jaar gehouden.

De cadeautjesinzameling begon in 2019 in aanloop naar kerst waarbij Willems geholpen werd door diverse andere centrumondernemers. Sinds het jaar erop staat de actie in het teken van Sinterklaas en draagt die de leus ‘Sint voor ieder kind’.

Ook dit jaar hoopt Willems op veel cadeaus die gratis weggegeven gaan worden. Daarvoor zoekt zij de steun van inwoners en bedrijven die speelgoed gratis ter beschikking willen stellen. Dat kan worden afgegeven bij Natasja Fashion in de Rechterstraat, de kledingzaak van Willems, gedurende openingstijden.

Ouders die presentjes willen uitzoeken, zijn (zonder kinderen) welkom op 21, 22 en 23 november tussen 19.00 en 21.00 uur aan de Rechterstraat 23. Het nu nog leegstaande pand, voorheen restaurant De Deugniet, wordt de komende weken omgetoverd tot presentjeswalhalla.

,,Daarnaast beschikken we dit jaar over nog een locatie die we eventueel kunnen inzetten. We mogen het voormalig redactiekantoor van de MooiBoxtel-krant aan de Markt gebruiken van de mede-eigenaar van het gebouw Mark van der Pol”, zegt Willems enthousiast.

Kinderen kunnen zondag 26 november met dikke stift in hun agenda markeren. Tijdens de koopzondag tussen 12.00 en 17.00 uur zijn zij welkom in het ‘pakjeshuis’ aan de Rechterstraat 23 en de ‘dependance’ aan de Markt. En wie zoet is, kan ook nog een lekkere traktatie van de aanwezige Pieten verwachten...