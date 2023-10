What’s Up, Liam & Tristan?

Regen of geen regen, de leerlingen van de Molenwijkschool, Hub Boxtel en deelnemers van kinderopvang Humankind renden vrijdagochtend vrolijk rondjes, aangemoedigd door ouders en leerkrachten. Er vond een grote sponsorloop plaats rond de schoolgebouwen, voor een heel goed doel. De teller staat al zo ongeveer op vijfduizend euro en doneren kan nog tot en met 31 december. De actie is terug te vinden op www.maximaalinactie.nl. Tristan Stins (9) is leerling van Hub Boxtel, Liam Brugmans (11) van de Molenwijkschool. De jongens liepen mee en zaten na afloop binnen uit te dampen.