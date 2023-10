Halloween Hospital trekt zo’n duizend deelnemers

Organisator Jordy van den Boer is trots. En blij dat Halloween Hospital zaterdag in kasteelpark Stapelen zonder incidenten verlopen is. ,,Het evenement groeit nog steeds. De kindertocht trok zo’n tweehonderd deelnemers. Als ik die meereken bij de bezoekers van de avond, kom ik in totaal toch zeker op zo’n duizend mensen.”