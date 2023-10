What’s Up, Elena?

vr 27 okt., 09:03

In de Orlando di Lassostraat en directe omgeving zijn de veelal jonge gezinnen deze week creatief bezig. Komend weekeinde viert de buurt in Boxtel-Oost uitgebreid Halloween. In vrijwel alle voortuinen staan enge voorwerpen. Ook Jennifer en Patrick van Helvert doen mee. Hun oudste dochter Elena (5) kijkt uit naar het feest. Al is die ene heks die nu in de huiskamer staat wel een beetje eng.

Hoi Elena, mag ik jouw handen eens zien? ,,Waarom wil je dat”, vraagt het meisje terwijl ze vrolijk zwaait. Oh gelukkig, je hebt al jouw vingers nog. ,,Ja hoor, dacht van niet dan?”

Nou, in jullie voortuin zie ik allemaal afgesneden vingers bungelen. Ik dacht... ,,Ah, gekkie. Dat zijn allemaal neppers. Dat zag je toch zeker wel?”

Het regent zo hard, ik ben blij dat ik even bij jullie binnen mag komen. ,,Ja kom maar. Hier hebben we nog meer enge dingen”, wijst Elena naar twee levensgrote poppen. ,,En ze kunnen ook bewegen hoor. Als je de batterijen aanzet, natuurlijk.”

Jullie vieren Halloween met alle kinderen uit de buurt? Elena knikt: ,,En met alle papa’s en mama’s. Morgen (vandaag - red.) gaan ze allemaal tentjes neerzetten.” ,,Ja, we pakken elk jaar steeds wat groter uit”, grinnikt moeder Jennifer. ,,Dit jaar staat alles in het teken van nachtmerries.”

En gaat je zusje ook mee, Elena? ,,Ja, Hailey is drie, maar mag ook lekker lang opblijven. Tot het héééél donker is. Ons broertje Toby is nog een baby. Hailey is wel een beetje bang voor de heks die aan de kast hangt. Ik ook wel hoor. Maar niet voor de witte geest. Die durf ik best te knuffelen. Kijk maar.”

Op welke school zit je, Elena. En weet je al wat je later wilt worden als je groot bent? ,,Ik zit in groep een van De Beemden. Bij juf Daniëlle. En later word ik zeemeermin. Want ik zit op zwemles en dat is heel leuk.”