Cowboy Billie Boem brengt liedjeskist mee naar Podium Boxtel

vr 27 okt., 11:00

Cowboy Billie Boem komt naar Podium Boxtel. De populaire theatergroep, die al bijna dertig jaar liedjesprogramma’s voor kinderen speelt, staat zondagmiddag 29 oktober met haar programma ‘De Liedjeskist’ in de zaal aan de Burgakker.

Cowboy Billie Boem bestaat uit Bart Pullens en Peer de Graaf, die in een grappig westerndecor avonturen beleven. In hun rol als cowboy en circusdirecteur maken ze een reis waarbij de kinderen en hun ouders in de zaal actief betrokken worden. De ervaring leert dat meezingen en -dansen onontkoombaar is.

In ‘De Liedjeskist’ speelt een kist vol allerlei geheimzinnige spullen de hoofdrol. Elke keer is het weer spannend wat er uit komt. Bij ieder voorwerp weten Cowboy Billie Boem en de circusdirecteur wel weer een lied te verzinnen. Bij het zingen hebben zij de hulp van de kinderen hard nodig.

Cowboy Billie Boem werd opgericht in 1996 door de Brabantse theatermakers Ad Grooten en Bart Pullens. In alle voorstellingen zingen ze traditionele kinderliedjes die in een nieuw jasje gestoken worden. Ook worden regelmatig nieuwe liedjes uitgebracht en is een omvangrijk eigen oeuvre uitgebracht.

De voorstelling van Cowboy Billie Boem begint zondag 29 oktober om 14.00 uur en is bedoeld voor kinderen van 4 jaar en ouder. Kaartjes kosten 12,50 euro en zijn online te koop op www.podiumboxtel.nl.