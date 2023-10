Ploegersland kiest nieuwe jeugdprins(es)

zo 29 okt., 14:11

Wie wordt de nieuwe jeugdprins of jeugdprinses van Ploegersland? Die vraag staat centraal tijdens de verkiezing die zondag 12 november wordt gehouden in multifunctionele accommodatie De Serenade aan de Oude Dijk in Liempde.

Tien kinderen uit Liempde strijden om de opvolging van Jens van Lee, die als Jenske d’n Twidde het afgelopen carnavalsseizoen de scepter over Ploegersland zwaaide. Iedereen die aan de wedstrijd meedoet en niet wint of niet als adjudant wordt gekozen, wordt automatisch lid van de jeugdraad.

Gijs de Kort, Guus van de Schoot, Juul van Vlokhoven, Leen van der Velden, Levi Janssens, Liv van Abeelen, Merle van der Pasch, Sterre van den Biggelaar, Teun van der Velden en Vayen van Loo hebben zich aangemeld voor de jeugdprinsverkiezing. Op de website van De Ploegers stellen alle kinderen zich kort voor: www.ploegers.nl/ploegertjes/jeugdraad.

Tijdens de jeugdprinsverkiezing in De Serenade, die om 13.30 uur start, laten de kandidaten een playback-act zien en vertellen ze waarom ze graag jeugdprins of jeugdprinses willen worden of liever kiezen voor een plekje in de jeugdraad van Ploegersland.