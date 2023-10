ASML organiseert technieklessen voor basisschool Lennisheuvel

Raf Kappen probeert een ballon die in een fles bungelt, op te blazen, maar dat lukt niet. Ook klasgenoten slaagden daar niet in. Ze weten inmiddels hoe dat komt.

Techbedrijf ASML wil de belangstelling voor wetenschap en techniek bij basisschoolleerlingen aanwakkeren. Het bekostigt en organiseert daarom voor basisscholen in de Brainportregio, een straal van 35 kilometer rond Veldhoven, een lessenserie vol proefjes en experimenten. Basisschool Sint-Theresia in Lennisheuvel heeft zich als eerste in de gemeente Boxtel aan het programma verbonden.