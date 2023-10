Kalfjes Kinderboerderij Boxtel heten Sjors en Puck

1 uur geleden

De Dexter-kalfjes van Kinderboerderij Boxtel hebben een naam. Het zwarte stiertje heet Sjors, het bruine Puck. Joyce de Jong heeft de namen bedacht.

De vrijwilligers van de hoeve aan het Apollopad hadden een oproep gedaan om namen voor de dieren te bedenken. Ze stemden over alle inzendingen en gaven Sjors en Puck de voorkeur. De kalfjes zijn het komende halfjaar nog te bewonderen bij de kinderboerderij. Daarna moeten ze naar een nieuw adres. Daar zijn de vrijwilligers nog naar op zoek. Dexterrunderen worden nog wel eens ingezet voor natuurbegrazing. De vorige kalfjes zijn bij een eigenaar in Errp terechtgekomen.

Kinderboerderij Boxtel zoekt overigens vrijwilligers. Om de dieren te verzorgen, maar ook om in de winkel te werken, educatieve projecten mee op te zetten of evenementen te organiseren. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met beheerder Maria via telefoonnummer (0411) 67 29 27 of e-mailadres beheerder@kinderboerderijboxtel.nl of even de hoeve bezoeken.