Herfstknutselen: vogelhuisjes bouwen

27 minuten geleden

Kinderen tot tien jaar kunnen woensdag 25 oktober van 14.00 tot 16.00 uur vogelhuisjes bouwen in het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef in Liempde. De creaties worden ook beschilderd.

In de herfst gaan veel vogels al op zoek naar een plekje om in het voorjaar hun nestje te bouwen. De herfstactiviteit wordt georganiseerd door Brabants Landschap dat een informatiecentrum heeft in de monumentale hoeve. Kinderen van vijf tot tien jaar kunnen meedoen onder met begeleiding van een volwassene. Aanmelden is noodzakelijk: www.brabantslandschap.nl/herfstknutselen