Griezeltocht door Esch groeit ieder jaar een beetje

18 minuten geleden

Kinderen uit Esch die van griezelen houden komen zaterdag 28 oktober aan hun trekken. Dan wordt er weer een halloweentocht in het dorp gehouden tussen 18.30 en 21.00 uur. De organisatoren hopen dat veel dorpsgenoten hun huizen weer versieren of een traktatie willen uitdelen.

Het is de vierde keer dat Esch de van oorsprong Amerikaanse traditie voor de jeugd in het dorp organiseert. Natasja Olislagers, Bianca Noorda en Jorina Greveling begonnen er in 2020 mee en zien dat de inwoners van Esch ieder jaar enthousiaster worden en zich steeds meer mensen aanmelden. ,,Iedereen bepaalt zelf wat ze wil doen, versieren of jeugd aan de deur ontvangen. Ook de mate waarin de voortuin of huis in griezelsferen wordt aangekleed staat vrij”, aldus Natasja. Zij en haar medeorganisatoren hopen wel dat iedereen minstens een lichtje of pompoen buiten plaatst.

ZELF INVULLEN

Kinderen hoeven zich niet aan te melden, maar mogen in zelf samengestelde groepjes door het dorp trekken. Het is verstandig om een plastic zak, doos of trommeltje mee te nemen voor de snoepjes die onderweg worden opgehaald. De organisatie zorgt voor een route die vanuit diverse wijken te lopen is. Hoeveel huizen de jeugd langs gaat is geheel zelf in te vullen. De tocht wordt gepubliceerd via de Facebookpagina Prikbord Esch en via de klassenmoeders van de Willibrordusschool. Jonge kinderen kunnen het beste onder begeleiding de tocht lopen.

HUIS VERSIEREN

Wie zijn of haar huis wil versieren en in de route opgenomen wil worden, kan dit voor zaterdag 21 oktober kenbaar maken bij de organisatie. Die is te bereiken via 06-50 51 30 46 (Natasja), 06-42 21 76 15 (Bianca) of 06-21 25 71 69 (Jorina).