Siem en Sijmen glansrijk naar finale NK Lego Bouwen

24 minuten geleden

Siem Gerritsen (11) en Sijmen van Berkel (12) uit Liempde staan in de finale van het NK Lego Bouwen van speelgoedwinkel Intertoys. De twee vrienden wonnen beide opdrachten in de derde aflevering van de wedstrijd met vlag en wimpel. Vrijdag 13 oktober gaan ze met de hele klas van De Oversteek naar de finale-uitzending kijken of ze de beker ook mee naar huis mochten nemen.

De jonge Liempdenaren gaven zich op voor de online Lego-wedstrijd en mochten deze zomer naar de opnames in Purmerend. Daar gingen zij en nog vijf andere duo’s uit alle hoeken van het land, aan de slag met het thema Lego Marvel Superheroes. Ze kregen als eerste opdracht om een voertuig voor hun superheld te bouwen en daarna moest er een hoofdkwartier in elkaar gezet worden. Siem en Sijmen gingen aan de slag met Iron Man, een held die in een metalen pak rondvliegt, voorzien van allerlei technische snufjes.

De Liempdse creatievelingen mogen nog niet zeggen of ze de finale van het NK hebben gewonnen. Deze is namelijk afgelopen zomervakantie al opgenomen. De uitslag blijft dus nog even geheim. Maar als het succes uit de derde voorronde waar Siem en Sijmen aan meededen een voorbode is voor de eindstrijd, zouden zij het zomaar eens ver kunnen schoppen. Brickmaster Bob, die de bouwwerken van de jonge deelnemers jureert, was over alle twee de creaties van de Liempdenaren zeer enthousiast. De twee werden gecomplimenteerd met hun verhaalvertelling en creativiteit in de bouwwerken.

OEFENEN

In Brabants Centrum gaven Siem en Sijmen vlak voor de uitzending aan dat ze eigenlijk niet zoveel met het thema hebben. ,,Gelukkig heb ik een neefje met veel Marvel-Legosets. Hij heeft veel aan ons uitgeleend. Zo konden we toch nog oefenen”, gaf Sijmen toen aan.

De finale van het NK Lego Bouwen is vrijdag 13 oktober vanaf 11.45 uur te zien op het YouTube-kanaal van Intertoys: www.youtube.com/@intertoys.