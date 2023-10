What’s Up, Gijs, Sjors & Puck?

Het was gisteren 4 oktober en dus werelddierendag. De perfecte plek om dat beestenfeestje te vieren is natuurlijk Kinderboerderij Boxtel aan het Apollopad. Speciaal voor deze gelegenheid was er een knutselactiviteit op touw gezet. In de hoeve zat een groepje kinderen gezellig aan een grote tafel te plakken en kleuren. Gijs van Antwerpen (10) en Puck en Sjors de Jong (allebei 4) uit Boxtel waren erbij.