Bokslegende Vanderlyde maakt indruk op SintLucas

51 minuten geleden

Studenten van mbo-school SintLucas kregen vrijdag een gastcollege van oud-profbokser Arnold Vanderlyde. Zijn levenslessen en inzichten, afgewisseld met verschillende boksmoves en workouts, maakten diepe indruk en zorgden voor teambuilding.

Ondernemen leer je niet uit een boekje. Zelf aan de slag te gaan, met echte uitdagingen werkt zoveel beter. Althans, dat vinden ze bij SintLucas. Vandaar dat er een grote groep studenten elk jaar met veel enthousiasme en energie kiest voor het Keuzedeel Ondernemerschap. Ze organiseren evenementen, nemen deel aan uitdagingen en zetten eigen bedrijfjes op. Wekelijks zijn er in Boxtel ook gastcolleges door uiteenlopende ondernemers. Deze lessen zijn voor veel studenten het favoriete onderdeel.

Vanderlyde (Sittard, 1963) begon op vijftienjarige leeftijd met boksen in Munstergeleen. In zijn loopbaan behaalde hij als amateur driemaal brons op de Olympische Spelen: in 1984, 1988 en 1992. Daarnaast was hij driemaal Europees en achtmaal Nederlands kampioen. In 1991 werd de bokser, samen met schoonspringer Edwin Jongejans, gekozen tot Sportman van het jaar. Een jaar stopte hij met topsport en stapte over naar het bedrijfsleven. Vanderlyde heeft zijn eigen bedrijf, waarmee hij presentaties, workshops en trainingen verzorgt. In 2009 presenteerde hij het boek Fighting for success.

BELANGELOOS

De gastdocenten delen belangeloos hun verhaal in het schoolgebouw aan de Burgakker. Zo leren studenten met praktijkvoorbeelden meer over onder andere belastingen, social mediacampagnes, je eigen kwaliteiten in beeld brengen, pensioenen, personeelsbeleid, financiën, het opstarten van je bedrijf en omgaan met tegenslagen.