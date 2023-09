What’s Up, Lars & Emma?

What's Up Lars en Emma Hoppenbrouwers

Het was zaterdag nationale burendag en op tal van plekken vierden Boxtelaren een feestje. Ook buurtvereniging De Weverkes in Boxtel-Oost had activiteiten op touw gezet. Er stonden springkussens voor de kinderen en de jonge bezoekers konden zich ook nog eens laten schminken. Koffie en snoepjes ontbraken niet. Lars (10) en Emma (6) Hoppenbrouwers waren erbij.