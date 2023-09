Groep drie van de Molenwijkschool bij Stapel op Sint in 2022.

Sinterklaas komt weer naar Boxtel

1 uur geleden

Het duurt nog even, maar Sinterklaas heeft de organisatie van Stapel op Sint al laten weten wanneer hij in Boxtel gaat arriveren. Zondag 19 november komt de goedheiligman per boot bij de Zwaanse Brug aan.

De landelijke intocht vindt op zaterdag 18 november plaats, dit jaar in Gorinchem. Vanuit daar spoedt hij zich met zijn paard Ozosnel en zijn Pieten naar Boxtel om daar voet aan wal te zetten. Sinterklaas gaat bij de kindjes in Lennisheuvel langs. Dat doet hij op zondag 26 november. De speelgoedmagnaat brengt ook een bezoek aan Liempde en Esch, maar de Spaanse bis-

Molenwijkschool groep 3 bij Stapel op Sint. Foto: Jan Hermens, 2022.

schop is nog met de organisatie in overleg over de juiste datum.

KASTEEL

Omdat de goedheiligman alle dorpen binnen de gemeente langs gaat, is het handig om te blijven slapen. Hij neemt daarom wederom zijn intrek in Kasteel Stapelen. Tijdens zijn verblijf zijn alle groepen 1, 2 en 3 van de basisscholen uitgenodigd voor een bezoekje. Die wordt in overleg met de scholen gepland tussen maandag 20 november en maandag 4 december.

In het weekend is er ook dit jaar geen visite mogelijk in het kasteel. Doordat er een ruimte minder beschikbaar is, zou de wachtrij buiten te lang worden. De organisatie achter Stapel op Sint vindt dat afbreuk doen aan het rondje dat zo’n vijf tot tien minuten duurt.

KOOPZONDAG

Om de bewoners van Boxtel tegemoet te komen, bezoeken de Pieten en Sinterklaas het centrum. Dat doen zij op de koopzondag 26 november. Kinderen kunnen dan net als vorig jaar weer spelletjes doen en de goedheiligman ontmoeten in het gemeentehuis aan de Markt.

De sint kan niet wachten om alle kindjes weer te zien, maar een verdere invulling van het programma voor Stapel op Sint volgt later.