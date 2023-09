Bedenk een naam voor de twee kalfjes van de Kinderboerderij

1 uur geleden

De koeien Bytsje en Fennigje van de Kinderboerderij Boxtel hebben kort na elkaar een kalfje gekregen. Zij hebben echter nog geen naam gekregen. Die mogen de jonge bezoekers bedenken.

De kalfjes werden op eerder deze maand geboren. Ze lopen beide intussen al buiten rond in de wei. De vrijwilligers van de Kinderboerderij nodigen iedereen uit om op kraamvisite te komen.

TOT 1 OKTOBER INZENDEN

Wie een leuke naam weet voor de jonge stieren, kan die tot 1 oktober kenbaar maken bij de hoeve aan het Apollopad, melden via sociale media (Facebook of Instagram) of mailen naar info@kinderboerderijboxtel.nl.