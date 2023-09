What’s Up, Lauren, Mats & Jens?

Lauren Naaijkens, Mats Warmerdam en Jens Lorist kregen verkeersles. Ze mochten onder andere meerijden in een elektrische BMW i3 van de ANWB en zelf remmen. Uiteraard had de auto twee rempedalen, de instructrice van ANWB Streetwise zat achter het stuur en remde indien nodig mee.

De ANWB geeft deze vrijdagochtend verkeersles op de Angelaschool. Groep 5 van juf Henny leert in de Herman Brandtstraat alles over de remweg van een auto. Op een heel aanschouwelijke manier, de kinderen ontdekken bijvoorbeeld hoeveel meter ze nodig hebben om na een sprint tot stilstand te komen. Daarna zien ze hoe lang de instructieauto van ANWB Streetwise erover doet. Ze mogen zelfs zelf een noodstop maken, de elektrische BMW i3 is namelijk met twee rempedalen uitgerust. Zelf rijden, dat is er nog niet bij. Maar een rempedaal intrappen vonden Mats Warmerdam (9), Jens Lorist (9) en Lauren Naaijkens (8) uit Boxtel ook al bijzonder.