Leergeld vult leemte ouderbijdragen

wo 13 sep., 09:02

Van het geld dat de vrijwillige ouderbijdrage oplevert, organiseren scholen uitjes als excursies, sportdagen en reisjes. Maar voor sommige ouders is zo’n bedrag niet te betalen. Stichting Leergeld Boxtel kan uitkomst bieden. Met de gemeente Boxtel zorgt zij dat scholen ook voor kinderen van minima geld ontvangen.

In 2021 is wettelijk vastgelegd dat kinderen altijd mee mogen doen met schoolactiviteiten, ook als er geen bijdrage voor hen is gedaan. Dat betekent echter extra kosten voor de scholen. Want een uitje moet voor elke leerling betaald worden, terwijl niet iedere ouder de portemonnee trekt, omdat ze het geld simpelweg niet kunnen missen. En dus moeten de scholen uit eigen middelen putten. Zeker onderwijsinstellingen met veel leerlingen uit gezinnen met een smalle beurs merken dit.

ONGELIJKHEID

Arjen Witteveen, voorzitter van stichting Leergeld Boxtel: ,,De wet is bedoeld om ongelijkheid te verminderen. Maar in de praktijk groeit juist het verschil tussen scholen.” In een villawijk ontvangt een onderwijsinstelling naar alle waarschijnlijkheid van meer ouders geld dan in een minder draagkrachtige buurt en kan dus meer en duurdere activiteiten op touw zetten.

Overigens is het de vraag hoe lang de vrijwillige ouderbijdrage nog bestaat. Eerder dit jaar schreven schreven meerdere onderwijsorganisaties gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer met het verzoek deze af te schaffen. Die zorgt volgens de briefschrijvers voor een groeiende ongelijkheid tussen scholen, precies wat stichting Leergeld ook vindt. Zij willen dat de overheid een klein bedrag per leerling betaalt, zodat scholen extra activiteiten kunnen blijven organiseren.

In Boxtel toonde de Prinses Amaliaschool zich al meermalen voorstander van het afschaffen van de vrijwillige bijdrage. Leerlingen, ouderraad en docenten hielden verschillende acties om geld in te zamelen en zo zelf reisjes, sportdagen en dergelijke te bekostigen.

Vooralsnog is er van afschaffing van de vrijwillige ouderbijdrage echter nog geen sprake en helpt stichting Leergeld waar nodig.

VIJFTIG EURO

Witteveen: ,,Wij bieden in samenspraak met de gemeente Boxtel ondersteuning. Als ouders zich bij ons aanmelden, checken wij of een gezin binnen onze doelgroep valt. Als dat zo is, melden we dat bij de gemeente. Zij betaalt vervolgens vijftig euro voor een kind aan een school. Wij leggen daar nog een bedrag bij.”

Witteveen roept ouders op hun schroom overboord te zetten en bij Leergeld aan de bel te trekken als ze in aanmerking denken te komen voor de financiële steun. ,,Ik vermoed dat we nog veel meer mensen zouden kunnen helpen dan we nu doen. Mensen bereiken is een uitdaging en hen ertoe te bewegen naar ons te komen, ook. Het lukt ook niet iedereen om zo’n online formulier in te vullen.”

Informatie in meer talen aanbieden, kan helpen om gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond eenvoudiger te bereiken. Witteveen: ,,Ja, een flyer in het Nederlands en Engels bijvoorbeeld. Veel mensen beheersen naast hun moedertaal wat Engels.”

DONATIES

Stichting Leergeld beschikt in ieder geval over voldoende vrijwilligers om extra aanvragen te beoordelen. Witteveen: ,,En de Boxtelse samenleving draagt ons een warm hart toe. We ontvangen gelukkig regelmatig donaties. Ook de samenwerking met de gemeente verloopt soepel.”

Op de website www.leergeldboxtel.nl is precies te vinden wat de organisatie doet en hoe een bijdrage kan worden aangevraagd.