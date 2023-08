Scouts terug van ruimtereis en zeeslag: de zomerkampen zijn voorbij

1 uur geleden

De leden van Scouting Boxtel hebben een intensieve zomer achter de rug. Alle speltakken gingen, verdeeld over de eerste en laatste week van de vakantie, op kamp. De scouts gingen op avontuur in binnen- of buitenland en deden mee aan activiteiten zoals mountainbiken, boogschieten of een zelfverdedigingscursus. Ook maakten zij een ruimtereis, molken koeien melken of versloegen zij piraten.

Elk jaar in de zomervakantie gaan de scouts van Scouting Boxtel een week weg om het seizoen af te sluiten. Tijdens deze week slapen zij in een andere blokhut of tenten. De activiteiten hebben vaak betrekking op het thema van het kamp. Daarnaast zijn er ook een paar vaste activiteiten, zoals het lopen van een tocht (hike) en zwemmen. De scouts leren veel van deze week en bleven er de mooiste avonturen, zo geeft de begeleiding aan.

MISSIE

Tijdens de eerste week van de zomervakantie gingen de meeste groepen van Scouting Boxtel op kamp. De scouts zaten verspreid door het hele land en sommige speltakken gingen zelfs de grens over. Nuenen, Bladel en Beuningen werden bezocht door de jongere groepjes. De oudere scouts verbleven in Zandvoort, Sint-Jorisweert (België) en het Duitse Büllingen.

De verschillende groepen hadden ook allemaal een andere missie, bijpassend bij hun thema. De ene groep ging op zoek naar een schat in de woestijn, terwijl de andere juist zocht naar het bestaan van vogels en koeien. Een aantal scouts moesten zelfs zogenaamd een bom ontmantelen.

Tijdens al deze avontuurlijke activiteiten werden de scouts uitgedaagd, maar leverde het hen ook veel plezier op, zo getuige de foto’s.

LAATSTE WEEK

Ook in de laatste week van de vakantie ging een deel van Scouting Boxtel op kamp. Toen werden Dongen, Uden en Brexbachtal in Duitsland verkent. Ook deze speltakken hadden bijzondere thema’s. Door onderdelen voor een machine te verzamelen tijdens een tocht wist de welpengroep op te stijgen naar de ruimte. De angels, scouts met een beperking, hebben zelf een kampvuur gemaakt en konden hiermee een stukje verdienen voor de sleutel van de schat.

Deze week beginnen alle scoutinggroepen in Boxtel weer aan het nieuwe seizoen, dat uiteindelijk weer eindigt met een zomerkamp.