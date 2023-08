Kinderen redden drie tamme konijnen uit bos Sparrenrijk

Foto: Yvonne van As.

Foto: Yvonne van As.

Tesse Steenbakkers, Nina Steenbakkers en Julie van As met de konijnen die zij in Sparrenrijk redden.

Tesse en Nina Steenbakkers en Julie van As hebben gisterochtend drie tamme konijnen gered in Sparrenrijk. Een vierde exemplaar liet zich niet vangen. Vermoedelijk zijn de dieren daar gedumpt. De beestjes gaan naar een konijnenopvang in Moergestel.