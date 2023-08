What’s Up Jesse, Daan & Tijn?

Hoewel de zomervakantie nog in volle gang is, werd de opening van de kermis in Liempde vrijdagavond druk bezocht. Vooral gezinnen met jonge kinderen vonden vertier op het jaarlijks terugkerende evenement. Ook de negenjarige tweeling Daan en Jesse én hun broertje Tijn (5) waren present. En ze hadden er zin in!