Tijdens het bouwdorp in Esch (JEsch) wordt flink getimmerd en gezaagd aan houten huisjes.

Kids gaan ‘onder water’ tijdens bouwdorp JESch

1 uur geleden

Op het terrein aan Het Kruys in Esch is maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 augustus het geluid van hamers en zagen te horen. Daar verrijst namelijk weer bouwdorp JESch. De inschrijving is geopend.

Dit jaar kijkt het bouwdorp onder de zeespiegel, want het thema is de onderwaterwereld. In drie dagen verrijst er een dorp van houten hutjes die al dan niet met dit thema te maken hebben.

Het bouwdorp begint elke dag om 10.00 uur, waarbij de ouders nog een half uurtje mogen blijven. Daarna gaat de jeugd zelf aan de slag. Twee dagen lang wordt er flink gebouwd tot 15.00 uur. Op woensdag kunnen alle jonge deelnemers tot 14.00 uur spulletjes kopen en verkopen op de markt, er wordt dan afgerekend met een eigen munteenheid: de jescho’s.

Opa’s en oma’s zijn overigens de hele dag welkom, voor hen staat er koffie en thee klaar in de tent.

FEEST EN VUUR

Dat er een echt mini-dorp ontstaat, blijkt ook wel uit de benoeming van een burgemeester, een politieagent en zelfs een postbode. Daarnaast is er ook een knutseltent.

Het bouwdorp wordt woensdagavond traditioneel afgesloten met een dorpsfeest voor iedereen en een kampvuur. Dit begint om 19.00 uur.

Kinderen die mee willen doen betalen vijf euro per dag. Inschrijven is mogelijk via het formulier op de website. Daar kunnen ook vrijwilligers zich nog aanmelden. Kijk voor alle informatie op: www.jesch.nl.