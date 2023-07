Tim maakt zich sterk voor tweede Cruyff Court in hartje Boxtel

,,We kunnen in het centrum nergens fatsoenlijk voetballen. Daarom zouden we graag een Cruyff Court willen.” De 12-jarige Tim van Rosmalen stuurde begin dit jaar een brief naar de gemeente met dit verzoek. Tijdens de raadsvergadering van 4 juli kwam zijn wens weer bovendrijven. Wethouder Fred van Nistelrooij staat open voor het idee.