Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het Rode Kruis geeft daarom in september en augustus EHBO-cursussen aan de Jan Kruijsenstraat 13a.

EHBO-cursussen voor ouders, opa’s en oma’s in Jan Kruijsenstraat

1 uur geleden

Het Rode Kruis geeft vrijdag 25 augustus en zaterdag 23 september EHBO-cursussen gericht op het verlenen van hulp aan kinderen en baby’s. Dat doet de organisatie in het districtskantoor aan de Jan Kruijsenstraat 13a.

De workshops worden gegeven door ervaren instructeurs. De cursusdag op 25 augustus van 09.00 tot 17.30 is voor alle ouders, opa’s, oma’s, gastouders en oppassers. Deelnemers leren handelen bij de zeven meest voorkomende ongelukken bij baby’s en kinderen. Voorafgaand aan de klassikale les hoort vier tot zes uur online thuisstudie. De kosten bedragen 115 euro.

De workshop op 23 september van 09.00 tot 17.30 is gericht op het verlenen van eerste hulp in geval van letsel bij baby’s en kinderen, inclusief reanimeren. Geslaagden krijgen een officieel certificaat, goedgekeurd door de Rijksoverheid binnen de Regeling Wet kinderopvang. Kosten bedragen 155 euro. Er zijn ook informatieboeken van 15,95 euro per stuk. De eerste tien inschrijvers ontvangen deze cadeau. Aanmelden kan via www.rodekruis.nl/brabant-noord/ehbo.