Open atletiektrainingen voor jeugd

1 uur geleden

De Boxtelse atletiekvereniging Marvel houdt twee gratis open pupillentrainingen, voor kinderen tussen zes en dertien jaar. Zij kunnen kennismaken met de veelzijdige sport. Locatie is de atletiekbaan in sportpark Den Wielakker in Boxtel. De trainingen zijn op zaterdag 1 juli van 10.00 tot 11.00 uur en woensdag 5 juli van 18.00 tot 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig.