Natte start voor wandelaars Gemonde

Een maand lang geen drup regen en net als de avondwandelvierdaagse in Gemonde start, barsten de hemelsluizen open.

,,Dat worden er zeker meer”, verwacht de organisatie. ,,Normaal gesproken komen we rond de 120 uit.” De activiteitencommissie in het dorp zet het wandelevenement op touw. De twee cafés in Gemonde, Kloosterzicht en De Schuif, zijn om en om start- e..