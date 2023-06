Hub Boxtel zet deuren open voor bezoekers

1 uur geleden

School voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs Hub Boxtel, Tijvert 7, houdt zaterdag 24 juni van 10.00 tot 13.00 uur een open dag.

De moederorganisatie van de school bestaat twintig jaar en dit kroonjaar wordt aangegrepen voor een open huis.

Het team van Hub Boxtel laat die dag graag zien hoe de school eruitziet, wat er zoal wordt gedaan en legt uit hoe het er in de lokalen aan toegaat.

Er kan bijvoorbeeld gekeken worden bij de gymlessen of in het technieklokaal, waar getimmerd en gezaagd wordt.

Er worden werkstukken van leerlingen gepresenteerd, gemaakt tijdens de crealessen en in het muzieklokaal kan muziek worden gecomponeerd. Ook in de tuin en kas is van alles te zien en te doen.

ROBOTS

Bezoekers krijgen een inkijkje in les- en ontwikkelingsmaterialen, kunnen taal- en rekenspelletjes spelen en kennismaken met ICT-materialen als robots, drones en 3D-brillen. ,,We zijn trots op onze school”, aldus directeur Bart Otjens.