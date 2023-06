Kinderdagverblijf De Hobbeltjes opent deuren aan Liduinahof

Huiselijk, kleinschalig en persoonlijk: ondernemer Zara Bokova uit Den Bosch start vanaf 1 juli met kinderdagverblijf De Hobbeltjes aan het Liduinahof 35.

,,We hebben een locatie vlakbij het ziekenhuis, ideaal”, jubelt de ondernemer. De afgelopen vijf jaar werkte Zara als gastouder maar vond het tijd om haar droom waar te maken: het runnen van een eigen kinderopvang.

KLEINSCHALIG

Oorspronkelijk komt ze uit Ingoesjetië, een republiek binnen de Russische federatie in de Kaukasus, en woont sinds haar tienerjaren in Nederland. Als moeder van vier kinderen ziet zij het belang van een betrouwbare kinderopvang. ,,Daarom willen we het kleinschalig houden met goed personeel dat veel persoonlijke aandacht heeft voor het kind.”

Ook ruime openingstijden zijn van belang. ,,We zijn maandag tot en met vrijdag van 07.30 en 18.00 uur geopend, 52 weken per jaar, behalve op nationale feestdagen.”

VIEREN

De Hobbeltjes biedt ruimte aan maximaal 32 kinderen die verdeeld worden over twee groepen en richt zich op kinderen tussen nul en vier jaar. Om te vieren dat de kinderopvang van start gaat, wordt er een openingsmoment gehouden. Die is vrijdag 30 juni van 13.00 tot 15.00 uur. (Aanstaande) ouders zijn welkom een kijkje te nemen. Meer info: kdv-dehobbeltjes.nl.