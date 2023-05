Havo 4-scholier Sjoerd Kloosterman vertelt aan Leontien Boogaard van Save the Children over zijn product TelHold.

YEP-winnaar overhandigt cheque aan Save the Children

1 uur geleden

De JRL-scholieren die deelnamen aan de YoungEnterPrize (YEP) deden het afgelopen jaar hun best om geld te verdienen met een eigen bedrijf. Wetende dat het gros van de inkomsten voor het goede doel is. Save the Children kreeg vorige week de 700 euro gedoneerd.

De winnaar van de YEP, Sjoerd Kloosterman, overhandigde via een digitale ontmoeting de cheque aan vertegenwoordiger van het goede doel, Leontien Boogaard. Die was dolblij met het bedrag en stelde dat daarmee een Afrikaans gezin ruim een jaar kan worden ondersteund.

Stichting Save the Children helpt kinderen in kwetsbare situaties. Denk aan noodhulp zoals die recent in Turkije is verleend. Ook tot het takenpakket behoren mobiele gezondheidszorg en hulp aan kansarme jongeren die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen.

TROTS

De havo 4-leerling van het Jacob-Roelandslyceum (JRL) vertelde tijdens het videogesprek trots over zijn product: de TelHold. Dat is een telefoonlader en -houder ineen. Door dit product werd hij in maart uitgeroepen tot winnaar van het project dat JCI Dommelland en Rotaryclub Boxtel-Oirschot-Haaren in samenwerking met het JRL hadden opgezet.

Martijn Tissink (JRL), Ruud Scheel (JCI) en rotarian Rob Houben zagen toe hoe Sjoerd middels het videogesprek de eerste, succesvol verlopen YEP afrondde.