What’s Up scouts Lianne en Emma?

1 uur geleden

Scouting Boxtel vierde zaterdag haar, uitgestelde, twintigjarig bestaan. Op en rond het verenigingsgebouw Wickiup aan de Molenwijkseweg stonden verschillende spellen en activiteiten opgesteld, waarmee de jeugdleden zich konden vermaken. Er waren oud-Hollandse spelletjes, een stormbaan en zelfs een klimtoren. Ook werd de geschiedenis van scouting in Boxtel vertelt in een mini-museum. De twee scouts Lianne van Alphen (rechts op de foto) en Emma Gerard (beiden 14) stonden net in de rij voor een waarzegger.

Een waarzegger? Gaat die jullie toekomst voorspellen? ,,Volgens mij leest er iemand je hand. Maar we hebben eigenlijk geen idee wat die waarzegger gaat doen”, grinnikt Lianne.

Hebben jullie ook al de toren beklommen? ,,Nee, dat doen we niet. We hebben allebei hoogtevrees”, roepen de twee snel. ,,Maar we gaan wel popcorn eten zo en vanmorgen hebben we al leven stratego gedaan in de bossen”, vertelt Lianne.

Zijn jullie eigenlijk al lang lid van Scouting Boxtel? Lianne: ,,Ik ben begonnen bij de bevers (de jongste speltak - red.) en zit nu bij de scouts, dus dat is acht jaar. Mijn vader zat vroeger ook bij de scouting en ik ben samen met mijn broertje en zusje gestart.” Emma: ,,Ik ben nu zeven jaar lid.”

Wat is er zo leuk aan de scouting? ,,We hebben een hele hechte vriendengroep gekregen hier. We zijn allemaal heel close”, legt Emma uit. Lianne: ,,En aan veel activiteiten heb je ook echt iets. Zoals EHBO en kaartlezen. Zelfs knopen zijn handig om te leren... maar niet allemaal.” Emma vult nog aan: ,,Het is leuk dat we iedere week iets anders doen.”

Zometeen komen de ouders kijken, wat laten jullie dan zien? ,,Ik denk het museum, dat vindt mijn vader wel interessant”, zegt Lianne. Emma weet niet of haar vader en moeder komen kijken. ,,Ach”, zegt haar scoutingvriendin, ,,Dan adopteren we je wel even.”

Foto en tekst: Rens van den Elsen.