Kinderboerderij decor van boerenboedeldag

29 minuten geleden

In en rond Kinderboerderij Boxtel is zondag 21 mei van 11.00 tot 16.00 uur van alles te beleven. Het is boerenboedeldag én de schapen worden geschoren.

De boerenboedeldag houdt in dat er huisraad en andere spullen verkocht worden die met het agrarische leven van doen hebben. Er is een veiling om 12.00 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. De demonstraties schapenscheren zijn 11.15 uur, 13.00 uur en 15.00 uur. Het winkeltje in de hoeve aan het Apollopad is open en er worden wafels verkocht. Verder kunnen bezoekers natuurlijk genieten van alle dieren binnen en buiten. Er kwetteren grasparkieten, er lopen onder andere kippen, konijnen, kalkoenen en varkens en binnen huizen cavia’s. Op het erf kunnen kinderen zich naar hartenlust uitleven.