Shivana en Thijmen vinden Duits ‘nicht zu schwer’

Thijmen Maurix zit klaar voor zijn eindexamen Duits. Medekandidaten druppelen de zaal in.

In de grote zaal staan alle stoelen en tafels strak in het gelid. Om negen uur begint de toets, de leerlingen stromen een kwartier van te voren binnen. Daan van Kessel uit Sint-Michielsgestel is de eerste. Hij kan niets anders dan geduldig wachten..